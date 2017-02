Incidente sull'autostrada A1: tir si ribalta in galleria

Incidente nel pomeriggio tra Aglio e Barberino di Mugello. Nel sinistro, avvenuto in A1 all'altezza del km 259, un veicolo pesante si è ribaltato all'interno della galleria Menganaccia. All'interno del tratto autostrada chiuso si sono formate code per 2 chilometri.

I soli veicoli leggeri che viaggiano in direzione sud devono uscire a Firenzuola e rientrare successivamente in autostrada a Barberino dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso.