Veicolo in fiamme sull'autostrada: A1 chiusa verso sud

Nel pomeriggio, intorno alle 17, veicolo in fiamme lungo l'autostrada a1. Incendio per cui è stato necessario chiudere la carreggiata in direzione sud tra Firenze sud e Incisa - Reggello. Sul posto stanno intervenendo personale di autostrade, vigili del fuoco, polizia stradale e i soccorsi meccanici. Per permettere le operazioni di spegnimento è poi stata chiusa anche la carreggiata nord.

Al momento il traffico è bloccato con 1 km di coda all'interno del tratto chiuso; si registrano inoltre 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Firenze sud.