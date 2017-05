Incidenti stradali, 6 km di coda in A1 verso Firenze

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano-Napli, intorno alle ore 20:10 di questa sera, domenica 14 maggio, è stato chiuso il tratto tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto una moto al km 275.

In seguito al sinistro, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, il conducente è rimasto ferito. All'interno del tratto chiuso, il traffico è rimasto bloccato oltre un'ora, per consentire le operazioni di soccorso del ferito tramite l'eliambulanza e si sono registrate code fino 6 km di lunghezza.

Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti diretti verso Firenze di uscire a Barberino, seguire la strada "Militare Barberinese" SP08 e rientrare in autostrada a Calenzano. Il tratto tra Barberino e Calenzano, in direzione di Firenze, è stato riaperto verso le 21:40, ma restano ancora al momento (intorno alle 22:10) circa 4 km di coda.