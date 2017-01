Incidente stradale a Asciano: muore avvocato fiorentino

Ieri pomeriggio un 41enne, Cristiano Cori, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 438 Lauretana che collega Siena ad Asciano. La vittima, avvocato residente a Firenze, si trovava in sella alla sua Ducati 1100s quando ha perso il controllo del mezzo. La motocicletta è andata a schiantarsi contro il guard rail. All'arrivo dei mezzi di soccorso non c'era più nulla da fare: il centauro sarebbe morto sul colpo.