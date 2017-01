Investita da un treno a Montelupo: 35enne scivola e muore sul colpo

Una ragazza moldava di 35 anni è stata investita da un treno regionale, partito poco prima da Empoli in direzione del capoluogo toscano, ed è morta sul colpo.La vittima era insieme ad un uomo qualche anno più giovane di lei. Il 31enne, rimasto incolume, è stato portato in stato di shock in ospedale. La dinamica, non chiara in un primo momento, ha cominciato a delinearsi con il passare delle ore e dopo che i militari dell'Arma hanno visionato le immagini delle telecamere di zona e ascoltato le testimonianze dei presenti.Un testimone ha aiutato gli inquirenti a venire a capo della vicenda. La donna sarebbe scivolata sul binario mentre il treno stava entrando in stazione ed era in frenata perchè era ubriaca. A convalidare la dinamica anche il fatto che la 35enne, già prima che il treno arrivasse sul binario, era stata vista scivolare a terra all'interno della stazione ferroviaria in più di un'occasione.