Incendio al Viadotto all'Indiano, fiamme lambiscono le carreggiate / FOTO

Un incendio alla vegetazione sotto al Viadotto dell'Indiano si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 3 agosto, intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Prato per spegnere le fiamme, che lambivano le carreggiate.

Per consentire le operazioni di spegnimento le rampe di accesso da via Pistoiese sono state momentaneamente chiuse, per poi essere riaperte dopo poche ore (foto sotto da Facebook, gruppo 'Traffico Firenze').