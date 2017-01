Sesto, incendio in un palazzo: evacuate 24 famiglie, 2 persone in ospedale

Diverse squadre del comando dei vigili del fuoco di Firenze sono intervenute poco dopo le 12 di Capodanno, 1° gennaio, a Sesto Fiorentino, per un incendio che ha coinvolto il vano contatori posto all'interno di una palazzina di 6 piani di via Manara 7.

Il fumo ha invaso tutto il vano scale e in via cautelativa tutti gli occupanti degli appartamenti (24 famiglie) sono stati fatti evacuare. Sul posto anche personale del 118 e dell'Enel per il ripristino dell'energia elettrica. Due persone sono state accompagnate in ospedale per precauzione.