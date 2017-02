Incendio in via Finlandia, evacuato palazzo di 5 piani

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10, tra viale Europa e via Finlandia per un incendio sviluppatosi in un magazzino posto sotto uno stabile di cinque piani. Lo stabile ed una clinica veterinaria sono stati completamente evacuati.

L'incendio è stato poi spento dai pompieri, intervenuti con due squadre operative, un'autobotte, due autoscale, un carro aria ed il funzionario di servizio per un totale di 20 uomini e 7 veicoli antincendio. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme.