Incendio sopra Careggi, le fiamme minacciano la pineta e le case vicine | FOTO / VIDEO

Incendio in un'oliveta in via dei Massoni, sopra la collina di Careggi, non lontano dall'ospedale.

Sul posto sono intervenuti in modo massiccio le unità di soccorso: vigili del fuoco di Firenze, Prato e Pistoia (in totale 50 uomini e 15 veicoli antincendio), volontari della città metropolitana, personale Aib inviato dalla sala operativa dell'antincendio boschivo e due elicotteri del servizio antincendi della regione Toscana.

Le fiamme hanno minacciato la vicina pineta e si stavano dirigendo verso le abitazioni dove infatti si erano spostati i vigili del fuoco.

Il fumo prodotto dalla vegetazione incendiata era visibile dalla città anche a chilometri di distanza, molti i cittadini che hanno mandato video e foto a FirenzeToday.

Per favorire le operazioni di spegnimento, il personale Aib ha predisposto una vasca per il rifornimento degli elicotteri della flotta regionale all'interno del parcheggio dell'ospedale pediatrico Meyer. Parte del parcheggio, di conseguenza, risulterà non utilizzabile per motivi di sicurezza.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati