Incendio in appartamento a Vaiano, due morti per asfissia

Morti per asfissia in appartamento. E' successo a Vaiano (Prato), in località Tignamica, dove nelle prime ore della mattina sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Prato e dei distaccamenti di Vaiano e Montemurlo. I deceduti sono un uomo ed una donna di nazionalità cinese, entrambi di 35 anni. Un'altra persona, una donna di 46 anni è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso insieme al figlio adolescente. Le loro condizioni non sembrano gravi.

Per il momento è esclusa l'ipotesi del dolo e nell'abitazione sono state ritrovate anche alcune postazioni di lavoro. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio. I due corpi sono stati rinvenuti all'interno di una mansarda.