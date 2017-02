Paura alla Stazione: in fiamme palazzina tra Viale Rosselli e Via Alamanni / VIDEO

La notte scorsa incendio in una palazzina tra Viale Fratelli Rosselli e Via Alamanni. Per scappare dalle fiamme una decina di persone si sono rifugiate sul tetto. Sul posto, nell'ex edificio del dopolavoro ferroviario, sono subito accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza otto senzatetto che vivevano all'interno della struttura in modo abusivo. In salvo anche un residente. L'anziano, invalido, si trovava in compagnia del figlio e non ha avuto bisogno di assistenza. Nessuno è rimasto ferito. Dal rogo si è levata una lunga coltre di fumo visibile in tutto in centro. Da quanto appurato, le fiamme si sono propogate dalle cantine. In corso accertamenti sull'origine dell'incendio. L'ipotesi maggiormente seguita sarebbe quella del cortocircuito.



