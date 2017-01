Rogo mortale di Sesto: migranti sfilano in corteo

Nel pomeriggio duecento persone hanno sfilato nel centro cittadino, da piazza San Marco a piazza dei Ciompi, passando dal Duomo e da Palazzo Vecchio, per riportare l'attenzione sulla questione abitativa in città. La manifestazione, organizzata dal Movimento Lotta per la Casa, ha visto sfilare molti migranti. Molti dei quali sono intervenuti a seguito del rogo dell'11 gennaio scorso nel capannone, l'ex mobilificio Aiazzone di Sesto Fiorentino, in cui morì un rifugiato somalo di 44 anni.



Dopo le proteste e le offerte di alloggi, ritenute inaccettabili dagli organizzatori della protesta odierna, alcuni dei migranti si erano rifugiati in un immobile dei gesuiti in Via Spaventa.