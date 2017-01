Incendio a Sesto Fiorentino: in fiamme capannone in disuso, un ferito grave

In serata incendio all'interno di un capannone in disuso della ex Aiazzone adibito a dormitorio da un centinaio di cittadini extracomunitari. Molti dei quali somali. Sul posto, nella zona dell' Osmannoro, numerose squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Molti degli occupanti sono riusciti a fuggire dopo che il rogo è divampato nella struttura. Una persona è stata ritrovata all'interno del capannone. Versa in condizioni disperate. In corso le operazioni di rianimazione da parte del 118.