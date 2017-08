Incendio al campo scout: evacuato l'Eremo di Gorgona, 11 ragazzi in ospedale

Un gruppo scout del gruppo di Pontassieve e formato da circa 70 ragazzi è stato evacuato dal campo situato sull'Eremo di Gamogna, in località Marradi (Firenze), dov'è divampato un incendio. Evacuazione in corso anche per sei di suore che vivono nel vicino convento. A darne notizia sono la Regione Toscana e l'Unione dei comuni del Mugello. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco, una squadra e un tecnico dell'Unione dei Comuni del Mugello, volontari della Protezione civile di Marradi.

La Sala operativa antincendi boschivi ha inviato sul posto un elicottero della flotta regionale perché la zona è difficilmente raggiungibile dalle squadre a terra. Il campo, che si trova non distante dall'area interessata dall'incendio, è stato evacuato per precauzione. I pullmini di Anpas e Misericodie hanno trasferito tutto il gruppo al Centro operativo di Marradi dove è stato allestito un punto medico e i bambini sono stati visitati. In seguto ai controlli in 11 fra i 10 e i 20 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Faenza per accertamenti