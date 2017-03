Incendio a Scandicci: in fiamme il palazzo della Croce Rossa / FOTO

Incendio all'interno del nuovo palazzo della Croce Rossa Italiana di Scandicci. Una lunga colonna di fumo, visibile anche da Firenze, si è levata in cielo dall'edificio in costruzione a Casellina. I vigili del fuoco, intervenuti con 7 mezzi e 21 unità, stanno intervenendo per lo spegnimento delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco Fallani. Al momento dell'incendio all'interno del cantiere si trovavano alcuni operai, ma fortunatamente non si segnalano danni a persone.

Il video dell'accaduto (fonte whatsapp)