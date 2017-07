Incendio tra San Romano e Empoli: treni cancellati

Nel pomeriggio, dalle 14.15, circolazione ferroviaria sospesa tra San Romano ed Empoli, sulla linea Firenze - Pisa, per un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze dei binari nei pressi di San Miniato. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il rogo ha costretto a cancellare numerosi treni regionali. Nessun treno è rimasto fermo in linea. Per i viaggiatori che si devono recare da Pisa C.le a Firenze S.M.N. e viceversa RFI consiglia di utilizzare anche la linea Firenze – Pistoia – Lucca – Pisa. Il collegamento tra Empoli e S. Romano al momento è servito da 6 autobus sostitutivi.