Incendio a Rufina: denunciato pensionato

Ieri intervento dei carabinieri forestali del comune di Rufina dove si stava sviluppando un incendio che stava interessando un'oliveta, alcuni annessi agricoli e una piccola parte di superficie boschiva.

Da quanto accertato, il rogo eè stati dovuto all'imprudente abbruciamento di scarti vegetali motivo per cui un pensionato è stato denunciato per incendio boschivo colposo. L'uomo è stato anche multato in base alla legge regionale di riferimento.

La stagione è particolarmente critica per l'accensione dei fuochi, soprattutto in questi giorni che sta spirando un forte vento da Nord-Ovest (Vento Grecale), vento che asciuga la vegetazione e la rende una facile esca per la propagazione degli incendi. La situazione è tale che da oggi 27 settembre al 10 ottobre compreso la Regione Toscana ha decretato di nuovo il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi con il divieto assoluto di accensione di fuochi.