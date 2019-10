Centro: incendio all'ospedale di Santa Maria Nuova / FOTO

La notte scorsa, intorno a mezzanotte e quaranta, incendio presso l'ospedale di Santa Maria Nuova. Le fiamme si sono propagate nelle ex sale operatorie dell'ospedale, ora adibite a locale tecnico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 3 (sebbene l'incendio sia stato domato in pochi minuti) per riportare in sicurezza l'area insieme a tecnici e al personale interno. Non sono stati segnalati ne danni strutturali ne tantomeno persone ferite. Durante l'intervento non si è resa necessaria l'evacuazione dei reparti e dei pazienti.

L’azienda Ausl Toscana Centro ringrazia i tecnici, il personale di vigilanza ed i vigili del fuoco. Sono in corso le verifiche per capire l’origine del principio di incendio.