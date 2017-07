Incendio in moschea, paura in Borgo Allegri

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte, intorno alle 4, presso la moschea di Borgo Allegri, per un principio di incendio. Sul posto 12 uomini che, con tre veicoli antincendio, hanno messo sotto controllo la situazione.

Dall'interno del centro islamico è stata estratta una persona viva. Secondo quanto è dato sapere al momento, si tratterebbe di un uomo che stava mettendo a punto i consueti preparativi per la preghiera del mattino, rimasto intossicato e con alcuni ustioni, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Il principio di incendio potrebbe essere scaturito da un corto circuito. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che indagano sull'accaduto. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.