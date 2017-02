Via del Curtatone, incendio in hotel: a fuoco camera d'albergo

Questa notte i vigili del fuoco di Firenze, intorno alle 3, sono intervenuti in via di Curtatone, presso l'hotel Executive, non lontano dal consolato americano, per un incendio divampato all'interno della struttura.

Le fiamme si sono sprigionata in seguito ad una 'reazione esotermica' tra acqua ossigenata a 180 volumi e materiale contenuto all'interno di una vasca da bagno in una camera in ristrutturazione. Per fortuna non si sono registrati feriti.