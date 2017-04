Greve in Chianti, incendio in casa dei terremotati: salvati due 80enni

Una coppia di anziani di 80 anni è finita intossicata ieri pomeriggio in una palazzina nei pressi di Greve in Chianti. Nell'abitazione è scoppiato un incendio per cause da accertare, che stava per intrappolare in casa la coppia.

Su segnalazione, sono intervenuti due carabinieri della zona: il primo si è arrampicato sul balcone per spegnere la caldaia a gas, il secondo si è procurato una scala con la quale sono stati messi in salvo i due anziani. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

I due anziani, già terremotati del maceratese e ospitati in quell'abitazione a spese dell'amministrazione di Pioracco, comune delle Marche, sono stati trasportati all'ospedale di Ponte a niccheri in eliambulanza poiché leggermente intossicati.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile. La coppia di anziani verrà ospitata dalla locale amministrazione comunale presso un albergo.