Vasto incendio nel bosco di Figline-Incisa: c'è dolo

Incendio doloso nei boschi tra Lucolena e Ponte agli Stolli. Sul posto, nel comune di Figline Incisa Valdarno, stanno operando vigili del fuoco, forestali, militari dell'Arma e volontari. Le squadre sono supportatate da due elicotteri della regione Toscana. L'incendio sarebbe di chiara origine dolosa. L'Arma avrebbe già raccolto alcune segnalazioni in merito, ora in corso di verifica.

In merito al rischio incendi oggi l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, ha ribadito l'appello al rispetto del divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Divieto esteso fino al prossimo 15 settembre. "Un impegno e un'attenzione– ha sottolineato l'assessore – che in un momento delicato come questo, causato dal protrarsi della siccità, devono coinvolgere sia i cittadini ma anche istituzioni e forze dell'ordine".

"Purtroppo – ha aggiunto Remaschi – circa il 50% degli incendi che la struttura regionale di protezione civile si trova ad affrontare ormai quotidianamente è causata da disattenzioni che determinano vere e proprie devastazioni del territorio e del patrimonio forestale toscano che meritano invece di essere preservati e tutelati. Chiediamo perciò una maggiore attenzione, un rispetto del divieto e uno sforzo maggiori da parte dei soggetti preposti affinché i comportamenti scorretti vengano sanzionati e sia possibile contenere gli ingenti costi necessari per il personale ed i mezzi necessari al contenimento dei danni".