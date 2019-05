Incendio in un appartamento a Fiesole: uomo salvo per miracolo / FOTO

Nel primo pomeriggio incendio in un appartamento di via Aretina nel comune di Fiesole. Le fiamme stavano per raggiungere delle bombe di gpl ma fortunatamente sono state portate fuori dall'abitazione da un vicino di casa, un ex vigile del fuoco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pontassieve che hanno spento le fiamme e salvato l'uomo, un anziano di 85 anni, che abita nella casa. L'uomo è stata affidato al personale del 118.