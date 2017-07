Incendio a Fiesole: i forestali indagano sulle attività agricole imprudenti

Dopo l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato a Bagazzano, nel comune di Fiesole, i carabinieri della forestale stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Il rogo, sviluppatosi in un'oliveta incolta, ha visto coinvolti vigili del fuoco, volontari AIB e un elicottero.



I militari hanno individuato l'area di inizio dell'incendio attraverso l'analisi delle tracce lasciate dal passaggio del fuoco sul terreno e sulla vegetazione, la cui interpretazione ha portato ad individuare il punto di innesco delle fiamme. L’area d’inizio viene stabilita applicando il Metodo delle Evidenze Fisiche (MEF). Metodo messo a punto negli Stati Uniti e assunto come metodo di investigazione dal Corpo forestale dello Stato dal 2000. Questa tecnica d’indagine permette di ricostruire l’evoluzione di un incendio boschivo, determinarne il punto d’origine e contribuire a classificarne le cause. La corretta interpretazione degli indicatori permette di localizzare i punti d’inizio del fuoco, obiettivo fondamentale del processo investigativo, poiché attraverso essi si rilevano preziose informazioni sulle cause.



Dai riscontri effettuati e le testimonianze raccolte, i militari ipotizzano che l'innesco sia stato determinato da alcune scintille dovute all’attrito tra le parti metalliche in movimento di un mezzo agricolo meccanico e delle rocce affioranti.