Alle 23 circa di giovedì 11 maggio i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in lungarno Colombo per un principio d'incendio all'interno del bar Il Gobbo Viola.

Nessuna persona è rimasta coinvolta in quanto il bar era chiuso al momento dell'accaduto. Sul posto anche i carabinieri per chiarire le cause dell'incendio.