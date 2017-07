Incendio sull'autostrada e un incidente bloccano l'A1 / VIDEO

Nel pomeriggio una bisarca che trasportava autovetture è andata a fuoco all'altezza dell'A1. A seguito dell'incendio, una lunga colonna di fumo si è levata dall'autostrada, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con l'A1 Direttissima e Aglio, in direzione di Bologna. Le fiamme si sono poi estese al bosco. Dopo circa un'ora all'incendio si è aggiunto un incidente stradale. Una situazione per cui, intorno alle 16, Autostrade si è vista costretta a chiudere anche il tratto compreso tra Calenzano e l'allacciamento con la Direttissima. Un sinistro tra due auto e un tir, avvenuto anche questo in direzione di Bologna, nel quale sono rimaste ferite due persone. Il traffico è rimasto bloccato e si sono formate code fino ad 11 chilometri.

Intorno alle 17:15 è stato riaperto il tratto tra Calenzano e l'allacciamento con la Direttissima. Chiuso ancora l'A1 Panoramica tra il bivio con la Direttissima e Roncobilaccio.

I CHILOMETRI DI CODE IN A1 // VIDEO//