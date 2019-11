Incendio in un appartamento a Firenze: un intossicato

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Vecchia di Pozzolatico, per l’incendio di un appartamento in un palazzo di due piani. L’incendio si è sviluppato al piano terra ed ha interessato buona parte dell’appartamento. I vigili del fuoco, dopo la prima fase di abbattimento delle fiamme, hanno lavorato per mettere in bonifica l'area e in sicurezza dell'abitazione andata in fiamme.

Sul posto, oltre a tre automezzi e nove unità dei vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale del 118 per soccorrere una persona che si trovava al piano superiore rimasta intossicata.

Al termine delle operazioni, si è stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale per concordare e trovare un eventuale sistemazione delle famiglie per la momentanea inagibilità dei due appartamenti.