Incendio in Oltrarno, in fiamme appartamento in via dei Serragli

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti iquesta nott, intorno alle ore 4:45, per un incendio scoppiato in un appartamento in via dei Serragli, in Oltrarno.

L'incendio ha coinvolto la cucina e per fortuna non si segnalano persone coinvolte. Le cause che hanno fatto scoppiare le fiamme sono ancora in corso di accertamento.