Incendio in appartamento: una ragazza intossicata

I vigili del fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti ieri sera intorno alle 20:30 a Vaglia, in via dei Condotti, per un incendio in un appartamento.

L'incendio, che ha interessato la cucina dell'abitazione, è stato spento dai pompieri. Una ragazza è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per una lieve intossicazione, dopo a causa dell'inalazione del fumo.

