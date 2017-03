Novoli, incendio in appartamento: due intossicati

Stamani all'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valdinievole per un incendio sviluppatosi in un appartamento al 5° piano di una palazzina.

Gli occupanti dell'appartamento sono usciti prima dell'arrivo delle squadre dei pompieri, anche se due persone sono state portate in ospedale per un principio di intossicazione da fumo.

L'incendio ha interessato solo l'appartamento posto al 5° piano, reso inagibile, insieme ad una stanza dell'appartamento posto al piano superiore. Sul posto sono intervenuti 6 mezzi e 20 uomini dei vigili del fuoco.