Incendio in condominio alle Piagge: a fuoco appartamento

Incendio in un appartamento questa mattina in via del Pesciolino, in zona Le Piagge. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7:30.

L'incendio ha coinvolto totalmente l'abitazione posta al sesto piano di un condominio e all'arrivo delle squadre dei pompieri una persona era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

L'incendio è stato domato dall'intervento dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme (Foto d'archivio).