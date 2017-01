I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti la sera di sabato 14 gennaio alle 23,45, con due squadre ed una autoscala, a Campi Bisenzio in via S.Angelo, per un incendio appartamento.

All'interno si trovavano 3 persone ed un cane, 2 sono state prese in carico dal 118 e portate in ospedale per sintomi di intossicazione.

