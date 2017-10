Incendio in un apparamento in via Allori a Firenze. Quattro persone sono finite all'ospedale, nessuna di loro è in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per allontanare il fumo provocato dalle fiamme e spegnere l'incendio che era divampato in cucina. A Careggi la famiglia occupante l'appartamento e un vicino di casa che aveva tentato di aiutarli.