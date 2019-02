Incendi in Toscana: in poche ore a fuoco più di 200 ettari / FOTO

Due roghi dalle dimensioni notevoli stanno seminando il panico in Toscana: due incendi violenti sono scoppiati nel giro di poche ore. Un incendio sta bruciando 150 ettari della pineta di Scassi a Vicopisano in provincia di Pisa, altri 100 ettari di verde stanno andando in fumo a Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca.

Nel pisano, dunque, torna a bruciare il monte Serra: sono attive ben 22 squadre di operai forestali e volontari del coordinamento toscano assieme a un elicottero della flotta regionale e tre Canadair della protezione civile nazionale per cercare di domare le fiamme.

In mattinata sono state evacuate 10 case in via precauzionale a causa del peggioramento delle condizioni meteo con il vento in aumento. In località Piticco e Il Capitano e' in corso un'altra evacuazione, secondo quanto riferisce la protezione civile regionale.

Nella lucchesia, invece, sono in azione 5 squadre fra forestali e volontari, coadiuvate da due elicotteri regionali e un Canadair della protezione civile nazionale. La sala operativa si è rivolta ai vigili del fuoco per presidiare alcune case minacciate in località Villa Soraggio. Altre squadre provenienti da tutto il territorio sono in via di organizzazione per intervenire nelle prossime ore e presidiare le due aree colpite dagli incendi fra stanotte e domani mattina.

La Regione fa sapere che in caso di vento è assolutamente vietato l'abbruciamento di residui forestali.