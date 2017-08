Incendi, ripresa delle fiamme a Ponte agli Stolli

Attivi questa mattina in Toscana ben 17 incendi in aree boschive. A comunicarlo è la Sala Operativa Unificata della Protezione civile della Regione Toscana, cui spetta il coordinamento degli interventi. I focolai principali si trovano ancora in aree nelle quali da giorni le squadre della Regione Toscana lottano contro le fiamme. In particolare in località Pieve a Fosciana, a Lucca, è ancora attivo un incendio divampato lo scorso lunedì 28 agosto, che ad oggi ha consumato circa 40 ettari di bosco. Sul posto stanno ancora intervenendo un Canadair, un elicottero della Regione Toscana e sette squadre di terra.

Altre sette squadre di terra composte da volontari, operai forestali della Regione Toscana e tecnici stanno intervenendo a Bucine, in provincia di Arezzo, dove in località San Pancrazio prosegue un incendio divampato ieri. In loro supporto stanno per giungere altre quattro squadre. L'elicottero intervenuto sul posto ieri è rientrato e il lavoro di spegnimento prosegue solo da terra.

Infine è da segnalare una significativa ripresa dell'incendio di Ponte agli Stolli, nel comune di Figline e Incisa Valdarno. La Soup ha appena inviato sul posto un elicottero.