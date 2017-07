Canadair in volo vicino a Firenze: diversi speciali aerei anti-incendio stanno infatti facendo rifornimento al lago di Bilancino, nel Mugello, per fronteggiare i diversi roghi scoppiati nelle ultime ore. I vigili del fuoco di Firenze controllano che sullo specchio d'acqua non vi siano imbarcazioni né bagnanti, che potrebbero rallentare le manovre dei Canadair.