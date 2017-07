Inaugurato il Centro Zeffireli, ecco come sarà / FOTO

E' stato svelato oggi alle autorità cittadine e alla stampa il Centro Internazionale per le Arti dello spettacolo della Fondazione Zeffirelli, ospitato nell'ex tribunale di piazza San Firenze.

In tutto circa 3mila600 metri quadri che ospiteranno il museo, la biblioteca con le migliaia di libri della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli, l'archivio da lui collezionato e una scuola teatrale multidisciplinare delle arti e dello spettacolo aperta agli studenti di tutto il mondo.

Al primo piano, che ospita il museo, sono esposti cimeli, bozzetti, scenografie e costumi utilizzati per le opere teatrali e per i film del maestro, che, 94enne e malato da tempo, oggi non ha potuto prendere parte all'inaugurazione dello spazio a lui dedicato. Nell'ultima sala sono esposti i bozzetti per il progetto del film sull'inferno dantesco, risalente agli anni '70 e che non ha mai visto la luce.

Diventa così realtà il desiderio di Zeffirelli di lasciare la propria eredità, come patrimonio pubblico in esposizione, a Firenze. “C'erano state richieste dall'America, dalla Gran Bretagna, da tutto il mondo, ma siamo riusciti a tenere questo centro in città. Franco Zeffirelli rimarrà legato per sempre a Firenze”, la soddisfazione espressa dal sindaco Dario Nardella nell'occasione.

La Fondazione Zeffirelli, oltre a mettere a disposizione archivio, biblioteca e tutte le opere che documentano il lavoro di 70 anni di carriera del grande regista e scenografo, ha anche sostenuto parte delle spese di per la ristrutturazione degli ambienti con un investimento complessivo di 3,3 milioni di euro. Al piano terra presente anche uno spazio bar-ristorante aperto fino a sera.

Una nuova inauguraizone, con il taglio ufficiale del nastro, sarà lunedì prossimo, 31 luglio, con l'omaggio del maestro Andrea Bocelli: la speranza è che in quell'occasione possa essere presente anche il maestro Franco Zeffirelli. L'apertura al pubblico è prevista per settembre, il via alla scuola invece in autunno, forse a gennaio.