Inaugurazione largo Tunisi, Nardella: "Mai cedere ai terroristi" / FOTO - VIDEO

Questa mattina è stata inaugurata una nuova strada a Firenze: largo Tunisi. La strada è una traversa di via Gran Bretagna nella parte meridionale della città. Firenze da molti anni ha intrapreso un gemellaggio con la città di Tunisi all’indomani dell’attentato terroristico al museo del Bardo, in cui persero la vita 24 persone.

Alla cerimonia di inaugurazione della via erano presenti il sindaco di Firenze e quello di Tunisi Seifallah Lasram. Quest’ultimo ha detto: “Si è parlato effettivamente di collaborazione economica tra le due città, in particolare per quanto riguarda il finanziamento dell’illuminazione pubblica. Assieme condanniamo i fatti di Barcellona”.

La collaborazione tra Firenze e Tunisi ormai dura da diversi anni. "Oggi compiamo un gesto simbolico - ha detto Dario Nardella - c'è un rapporto di fiducia tra le due città. Investire nella cooperazione è fondamentale per il futuro dell’Italia e di tutta l’area del mediterraneo. Tunisi come Barcellona è stata colpita al cuore, in Nord Africa nel 2015 fu preso di mira un luogo della sua cultura".

Nardella ha poi fatto riferimento alla questione sicurezza che riguarda la città di Firenze, domani si terrà un incontro in Prefettura per stabilire nuove azioni antiterrorismo. "Consegneremo nelle prossime ore tutta la mappatura delle zone più a rischio - ha detto il Sindaco -. Firenze come tutte le altre città non è a rischio zero, così come ha detto ieri il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Invito tutti i cittadini a stare allerta in questo periodo e segnare qualsiasi anomalia alle forze dell'ordine. Qualunque misura ci verrà chiesta dallo Stato - ha concluso il sindaco - siamo pronti a metterla in pratica".

Nardella ha poi identificato le zone che potrebbero essere maggiormente a rischio (stazione e mercato di San lorenzo), sebbene tutte siano degli obiettivi sensibili. Infine ha ribadito che entro fine settembre la città avrà i suoi primi vigili di quartiere. "Il comandante della polizia municipale, Alessandro Casale, è già al lavoro per riorganizzare il corpo e per poter garantire questa nuova misura - ha detto il Sindaco - non è un'azione antiterrorismo ma un deterrente che garantisce maggior controllo del territorio. Non possiamo chiedere ai vigili urbani di contrastare i terroristi"

VIDEO, NARDELLA: "NON CI CHIUDEREMO IN CASA PER COLPA DEL TERRORISMO"