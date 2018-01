Inaugurazione anno giudiziario: reati in aumento

Si apre l'anno giudiziario. E la presidente della Corte di Appello di Firenze Margherita Cassano, che ha aperto stamani la cerimonia al Palazzo di Giustizia di Firenze, ha tracciato un bilancio di quello appena trascorso

Cassano ha anticipato i dati di uno studio relativo al tasso di criminalità a Firenze. "Lo studio - ha detto la presidente - mette in evidenza un +19,7% di delitti contro la vita e contro l'incolumità individuale; +30,6% i delitti contro il patrimonio mediante violenza a cose o persone; +31,8% delitti in materia di stupefacenti; +30,6% reati contro il patrimonio mediante frode; +29,5% delitti contro la libertà individuale (violenze sessuali e reati ex art. 609 ter e quater del codice penale); +41,7% reati contro la famiglia".

Il procuratore generale Marcello Viola ha invece sottolineato il fatto che sono aumentati i casi di omicidio volontario. Fra questi, ben 17 sono stati commessi contro vittime di sesso femminile. "Si tratta di una tendenza assolutamente allarmante - ha aggiunto - che si somma a quella più generale che ha visto il reiterarsi di numerose forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori dello stalking allo stupro, che hanno riguardato un sempre più vasto numero di donne, fino appunto al femminicidio". L'aumento delle denunce di violenza sessuale, maltrattamenti oppure stalking non è però un dato del tutto negativo: significa che le donne hanno una acquisito una maggiore capacità di denunciare le violenze subite.

Alla cerimonia anche il presidente della Toscana Enrico Rossi che ha ringraziato la magistratura "per l'opera forte, puntuale, vigorosa che svolge nella lotta alla criminalità e nell'assicurare ai cittadini condizioni di vita ancora civili e serene, anche in rapporto con le forze dell'ordine e con il loro impegno".