Cani, se abbaiano multa per i padroni fino a 900 euro

Dura la vita per i padroni di animali domestici. Se il cane abbia troppo nel comune di Impruneta rischiano una multa fino a 900 euro. Il consiglio comunale di Impruneta ha approvato tre importanti nuovi regolamenti comunali tra cui quello per la tutela ed il benessere degli animali e della loro convivenza con i cittadini.

Frale misure adottate: divieto di somministrare a colombi, oche ed anatre alimenti di qualsiasi tipo su aree pubbliche e lungo percorsi d'acqua; obbligo di raccolta delle deiezioni canine sul suolo pubblico e neutralizzazione di quelle liquide, che non devono essere depositate in corrispondenza delle abitazioni o dei negozi (con sanzione raddoppiata se le deiezioni vengono depositate e non raccolte in percorsi pedonali, vialetti dei giardini e simili); i proprietari di cani che lasciano i loro animali abbaiare, guaire o ululare disturbando sono soggetti a sanzione, come pure chi custodisce volatili che disturbino la quiete pubblica. In tutti questi casi le sanzioni vanno da un minimo di 25 a un massimo di 900 euro. Un regolamento che "non solo garantisce il benessere degli animali, ma anche la loro integrazione con le persone", fa sapere il Comune.

E' il primo regolamento del genere approvato nel Comune di Impruneta.