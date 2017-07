Impruneta: guasto all'impianto idrico, cittadini senza acqua

Ieri sera la centrale idrica di Fabbiole si è allagata, questa mattina i cittadini dei comuni di San Casciano Val di Pesa e Impruneta e delle località Chiocchio, Spedaluzzo e Strada in Chianti nel comune di Greve in Chianti si sono trovati senza acqua.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Publiacqua ed i Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte e stanno proseguendo l’intervento per la messa in sicurezza della centrale. Purtroppo l'impianto non tornerà a breve a regime.

Publiacqua fa sapere che: "L’allagamento ha comunque provocato problemi alla cabina elettrica ed il ripristino della funzionalità dello stesso non può che prevedere tempi lunghi. Il nostro personale, al fine di limitare al massimo il disagio aumenterà la spinta dall’impianto di Capannuccia ma intanto autobotti sono a disposizione dei cittadini in Piazza Buondelmonti (Impruneta) e Piazza della Repubblica (San Casciano)".