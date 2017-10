Impianto sportivo San Marcellino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

In nome per conto e nell’interesse della BSIDE SSD RL, capofila dell’ATI che gestisce l’impianto sportivo di San Marcellino, scrivo con riferimento all’articolo apparso oggi 3.10.2017 sul Vostro sito internet dal titolo “Piscina di San Marcellino, in 180 in una corsia. Lettera al sindaco: “Intervenite””, per precisare che: 1 - Nuoto Life Style partecipa all’ATI che ha in gestione l’impianto di San Marcellino col 10% del servizio; l’uso di una corsia, riconosciuto alla Nuoto Life Style in via provvisoria e urgente dal Tribunale di Firenze - col previo consenso di Bside - rappresenta il 16% dello spazio acqua della piscina. Dunque oggi Nuoto Life Style, per mera e temporanea concessione della Bside, usa più di quello che le sarebbe consentito in base agli accordi con le altre componenti dell’ATI; 2 - tutta la piscina di San Marcellino è in perfetta efficenza e Bside è a completa disposizione di tutta l’utenza per lo svolgimento nella piena legalità delle stesse attività già ivi illegittimamente svolte da Nuoto Life Style, al fine di dare continuità di programma agli atleti che già stanno svolgendo tale attività all’interno dell’impianto di San Marcellino e per facilitare la logistica di genitori ed accompagnatori 3 - Il Tribunale di Firenze - in totale accoglimento delle difese della BSIDE e in totale rigetto delle difese di Nuoto Life Style - ha confermato la illegittimità della condotta della Nuoto Life Style e delle sue modalità di utilizzo della piscina dall’inizio della sua attività nell’impianto di San Marcellino, confermando al contempo il buon operato della Bside nella gestione di detto impianto; 4 - Come accertato dal Tribunale di Firenze tutta la gestione dell’impianto da parte di Bside - compresa quella relativa alla palestra - è legittima e concordata col Comune di Firenze; peraltro Nuoto Life Style, che non ha mai chiesto di usare la palestra coi propri atleti, ha sempre percepito pro quota (10%) i proventi dell’affidamento a terzi dell’uso di detta palestra (ovviamente senza corrispondere alcuna somma per la sua gestione e/o manutenzione); 5 - L’impressione è che i vertici della Nuoto Life Style - peraltro non nuovi a certi espedienti: https://www.youtube.com/watch?v=4WHTI10aiZI&t=48s) - dopo aver operato per anni nella più conclamata illegittimità, una volta ripristinata la legalità, non esitino, con rara spregiudicatezza, ad utilizzare anche minori (e le rispettive famiglie, spesso in totale buonafede in quanto ignare della realtà dei fatti) per perseguire interessi meramente economici e personalissimi che nulla hanno a che vedere con lo sport e/o coi i valori della pratica sportiva. Lo si ripete: chi vuole nuotare a San Marcellino può farlo ed è il ben venuto; chi con protervia e arroganza vuole illegittimamente guadagnare sul lavoro degli altri no, e troverà la più ferma e decisa opposizione della mia assistita. 6 - Infine, pur restando oscuro il senso ed il motivo del riferimento in coda all’articolo all’inchiesta per il bando del 2013 - riferimento del tutto avulso dal contenuto dell’articolo e senza alcuna attinenza alle informazioni ivi riportate - corre tuttavia l’obbligo di precisare, mettendolo ben in chiaro ed evidenza a scanso di equivoci e/o facili approssimazioni, che nessuna indagine e/o inchiesta riguarda l’assegnazione dell’impianto di San Marcellino all’ATI di cui BSIDE è capofila, assegnazione avvenuta in forza di sentenza del TAR di Firenze (n. 868/2014) che ha dichiarato l’illegittimità della originaria assegnazione a terzi (estranei alla suddetta ATI) del suddetto impianto. Il tutto, dunque, ancora e nuovamente nel più scrupoloso rispetto della legge, che ha sempre contraddistinto l’agire della mia assistita in tutta la cennata vicenda. firmato: Avv. Jacopo Sani.