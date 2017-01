Saltino (Reggello): "102 immigrati in paese da 38 abitanti: sono gestiti da una pasticceria"

"102 immigrati ammassati in un ex albergo in decadenza al Saltino, località di 38 abitanti nel comune di Reggello in provincia di Firenze". E' quanto denuncia il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana Giovanni Donzelli dopo un sopralluogo effettuato oggi nelle strutture di accoglienza immigrati a Reggello. Il consigliere ha rivelato inoltre che la struttura che ospita i profughi "è stata affidata ad un'associazione temporanea di impresa nella quale spicca la presenza grottesca, oltre ad una cooperativa di Napoli, la Alma mater, di una pasticceria di Prato, la Plm".

"Fra mura incrostate, forassiti scoperte e la mancanza del riscaldamento sostituito da stufe di fortuna abbiamo trovato una struttura completamente inadeguata, in condizioni fatiscenti e senza norme di sicurezza accettabili - sottolinea Donzelli - lo scenario perfetto per consentire alle imprese, che guadagnano 31 euro al giorno più Iva a persona, un vero e proprio business indiscriminato. L'accoglienza, recentemente prorogata fino al 30 aprile 2017, sta garantendo così guadagni ad un'impresa la cui ragione sociale è la produzione e la vendita di dolci".

"Ecco la rappresentazione perfetta del sistema messo in piedi dai governi del Partito democratico: imprese che riconvertono appositamente le proprie attività per tuffarsi nell'attività più redditizia, l'accoglienza degli immigrati - attacca Donzelli - ancora una volta abbiamo documentato una situazione inaccettabile: ragazzi provenienti da i paesi più diversi, molti dei quali scappati dalle difficoltà economiche e non da guerre o terrorismi, che vengono illusi con l'eldorado italiano. E' l'ora di finirla con l'accoglienza senza regole che arricchisce i furbi e danneggia i cittadini - conclude Donzelli - la soluzione è fermare subito gli sbarchi e imporre ai soggetti che svolgono questi servizi la rendicontazione di tutte le spese, come richiesto dalla proposta di legge taglia-business di Fratelli d'Italia".