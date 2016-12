Illuminazione a led, via al piano da 10 milioni di euro

Al via un piano di riqualificazione dell’illuminazione in città: oltre 33mila lampade ordinarie saranno sostituite con luci a led, con un risparmio stimato di 12 milioni di kilowattora annui. La delibera è stata approva mercoledì dalla giunta comunale e prevede un investimento di quasi 10 milioni di euro.

Saranno dunque sostituite 33mila755 lampade, su 44mila totali presenti in città. Ad effettuare i lavori sarà la partecipata Silfi. Il via è previsto a primavera e la sostituzione delle lampade si concluderà in un anno, entro la primavera 2018.

Oltre al risparmio energetico, aumenterà l'illuminazione in città: al momento infatti di notte i lampioni vengono alternativamente spenti per consumare meno energia, mentre con i led rimarranno tutti accesi e ci sarà solo un abbassamento della potenza.

La giunta comunale ha anche stanziato 225mila euro per il potenziamento dell’illuminazione dei alcune aree interne a via Pistoiese: in particolare via di Cocco, via Spadaro e la zona intorno alla discoteca Viper.