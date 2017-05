Il mostro del Poggetto va all'asta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

"Oggi 16 maggio è stato messo in vendita il cantiere abbandonato al quale lavorava la ditta Prestige in via Carlo Burci, rinominato dai fiorentini non senza una dose di amara ironia il Mostro del Poggetto. Si tratta di un cantiere abbandonato da oltre venti anni, fermo dal 1993, è insicuro ed instabile a causa del lavorio costante dell'acqua piovana che vi percola e perché all'interno alcune impalcature che sorreggono la struttura sono crollate, non è disabitato perché vi si possono rinvenire le tracce di chi vi abita. Chi comprerà questo cantiere fermo da oltre venti anni? Sarà uno dei facoltosi compratori che fanno la fila per accaparrarsi le tenute storiche del territorio fiorentino? Tre milioni e quattrocentoventimila euro sembrano una cifra considerevole, non molto allettante per una struttura che versa in queste condizioni. Per troppi anni una colata di cemento sgraziato e informe ha colonizzato la bella collina: non sarebbe meglio demolire Mostro e farvi tornare il verde come nel bel tempo che fu cosicché i cittadini del Poggetto possano riappropriarsi finalmente della loro collina?" Lorenzo Somigli Lega Nord