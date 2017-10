I musicisti di strada avranno spazi dedicati in città

Arriveranno street band e one-man show anche a Firenze. La città non ha mai regolamentato la presenza dei musicisti di strada.

Ieri sono stati approvati all'unanimità due ordini del giorno presentati dal consigliere comunale del Pd Cosimo Guccione (che ha la delega alle politiche giovanili) per individuare aree temporanee, una in ogni quartiere, riservate a giovani musicisti.

"Firenze, come le grandi capitali europee - ha detto Guccione in consiglio comunale - offrirà opportunità ai giovani musicisti. Chiediamo di individuare spazi per espressioni artistiche di strada anche lungo il percorso delle linee tramviarie, a partire dalle stazioni di fermata".