I Medici 2, l'attore che interpreta Boromir nel 'Signore degli Anelli' sarà Jacopo Pazzi

C'è grande attesa per il set della seconda stagione della fiction, prodotta per Rai da Lux Vide, I Medici. The Masters of Florence, diretta da Jon Cassar e Jan Michelini. Dopo il successo della prima stagione la Rai spera di replicare. Questa volta la fiction racconterà le vicende di Lorenzo il Magnifico, il nipote di Cosimo de' Medici (il protagonista della prima stagione interpretato da Madden), nella Firenze del XV secolo. Sono trascorsi venti anni dai fatti finora narrati e Lorenzo è costretto a prendere in mano le redini della banca di famiglia, reduce dalla pessima amministrazione di suo padre Piero.

Lorenzo il Magnifico sarà interpretato dal trentenne attore britannico Daniel Sharman conosciuto per i suoi trascorsi in Teen Wolf e The Originals.

Sean Bean, diventato celebre per essere stato Boromir nel primo film della saga del Signore degli Anelli, sarà Jacopo Pazzi l' autore della cosiddetta 'Congiura dei Pazzi' che, nel 1478, cercò di destituire l'egemonia dei Medici e che si concluse con l'uccisione di Giuliano De Medici (il fratello di Lorenzo) ed il ferimento di Lorenzo il Magnifico.

Legato ai Medici dal momento che il nipote Gugliemo era marito di Bianca de' Medici, il suo astio verso la famiglia fiorentina aveva a che fare con questioni economiche, dal momento che i Medici, come abbiamo già visto nella prima stagione della serie tv, erano riusciti ad ottenere una supremazia sia economica che politica in tutta la città. Il destino di Jacopo Pazzi è rimasto segnato proprio dalla Congiura, finendo per essere ucciso dalla stessa popolazione, che difendeva i Medici ed il loro operato. Un altro ruolo che finisce con un'uscita di scena per Bean conosciuto anche per il suo ruolo in Il Trono di spade.

In tutto saranno otto puntate per una regia in tandem: Jon Cassar, conosciuto, per la serie tv thriller 24, con Kiefer Sutherland e per la miniserie The Kennedys - che ha diretto e prodotto - sarà il regista delle prime quattro puntate, mentre gli altri quattro episodi saranno diretti da Jan Michelini, che vanta nel suo curriculum regie di serie televisive di grande successo nelle Rete ammiraglia Rai, quali Don Matteo e Un passo dal cielo. Come per la prima stagione, saranno alcune location toscane ad ospitare le riprese, a Montepulciano, Pienza, San Gimignano e Volterra.

A muovere le fila della serie tv, che ha già avuto un successo planetario, sono ancora i due ideatori e sceneggiatori, Nicholas Meyer, noto per aver scritto e diretto alcuni dei film della serie originale di Star Trek, e drammi quali Sommersby e La macchia umana, e Frank Spotnitz, che vanta tra le sue creazioni le serie tv X Files e The Man in the High Castle.

Il cast è internazionale e vede volti completamente diversi dalla prima serie.

Tra gli attori italiani ci sarà Raoul Bova che interpreterà Papa Sisto VI, Alessandra Mastronardi e Aurora Ruffino.