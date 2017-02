San Valentino 2017: in Toscana l'hotel più romantico d’Italia

E' in Toscana l'hotel più romantico d'Italia. All'avvicinarsi di San Valentino, martedì prossimo, 14 febbraio, il noto portale TripAdvisor rende note le classifiche, stilate in base alle recensioni dei clienti (in questo caso sono state utilizzate soprattutto le recensioni 'di coppia'), sugli hotel più romantici: in Italia, in Europa e nel mondo.

Nel Belpaese, come detto, il primo posto se l'aggiudica una struttura toscana: si tratta dell' 'Aia Mattonata Relais,' il località Doglia, poco a sud di Siena. “Qui il tempo si ferma e si viene dolcemente cullati verso una dimensione di pace e benessere”, si legge nella recensione di un utente.

L'hotel della città del palio ha conquistato anche il 3° posto nella Top 10 d'Europa (1° posto in Grecia e 2° in Inghilterra) e il quarto posto al mondo, sempre nella categoria 'hotel più romantici'. A livello di Regioni, la più romantica in Italia risulta invece la Campania. E' stato invece un hotel della Thailandia a risultare il più apprezzato al mondo dagli innamorati.