5 luoghi infestati in Toscana dove non vorreste mai passare la notte

Le stanze dell'orrore nel Castello di Lari

Un imponente castello situato nel centro di Lari, in provincia di Pisa, dove furono condotti anche processi per stregoneria sotto la direzione della Inquisizione romana. Per questo, infatti, si dice che l'orrore e il tormento non abbiano più abbandonato l'edificio.

Leggenda vuole che le tetre prigioni del sotterraneo, conosciute come "Inferno", siano ancora abitate da anime in cerca di pace.

Misteriose presenze nel Castello di Vincigliata

Una vicenda dal sapore shakespeariano fa da sfondo a questo antico castello poco distante da Fiesole. Una storia di amore e morte, risalente al XIII secolo, e che vede protagonisti due giovani della nobiltà fiorentina: Bianca degli Usimbardi e Uberto del Mezzecca.

Appartenenti a due famiglie rivali, i due giovani cercarono comunque di conorare il loro sogno d'amore: Uberto venne però ucciso dalla famiglia di Bianca e la ragazza morì di crepacuore. Sembra che il suo spirito si aggiri ancora tra le mura del castello, tormentata dal ricordo di quell'amore infelice.

Il fantasma di Palazzo Vecchio

Si racconta che persino nelle sontuose stanze del palazzo fiorentino si aggiri uno spettro illustre: Baldo di Piero Bruni, meglio noto come Baldaccio d’Anghiari, nato intorno al 1400 nell’omonima città aretina.

Vittima di una congiura, sembra che il fantasma di Baldaccio continui ad aggirarsi nelle stanze di Palazzo Vecchio, in attesa che sia fatta giustizia e la sua innocenza venga finalmente provata.

Il delitto di Toiano

Non un singolo edificio, ma un'intera città fantasma. Antico borgo di epoca medievale, Toiano si trova a Palaia (Pisa) ed è una delle ghost- town più visitate della Toscana. Molti associano questo luogo al delitto della bella Elvira, avvenuto nel 1947, anno in cui la giovane contadina venne ritrovata sgozzata presso il vicino Botro della Lupa.

Un assassinio ancora irrisolto, avvolto nel mistero: numerosi testimoni, infatti, affermano che il fantasma della giovane si aggiri ancora per le strade diroccate di Toiano...

La Torre del Diavolo

Nella torre del castello dei Conti Guidi di Poppi, nella provincia di Arezzo, si nasconderebbe il fantasma di Matelda, vissuta nel lontano 1200.

Leggenda vuole che la donna uccidesse i propri amanti dopo una notte d’amore: per questo venne murata viva nella torre del maniero. Una punizione che non le impedì, si dice, di ritornare sotto forma di spettro.

