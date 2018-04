Half Marathon: i vincitori | FOTO / VIDEO

Vincono la 35esima edizione della Half Marathon Vivicittà Paul Tiongik, Kenia, con un tempo di 1:04:37 e con un tempo di 1:16:41, per le donne, Ivyne Lagat, Kenia.

Anche quest'anno si conferma una manifestazione di grande successo con ben 5mila partecipanti provenienti da oltre 40 nazioni. La gara ha preso il via da Lungarno della Zecca con il sindaco Dario Nardella a incitare i runner e a posare per le foto ricordo, prima di dare lo start. L’arrivo com’è tradizione in piazza Santa Croce per regalare un colpo d’occhio eccezionale a chi aspettava al traguardo gli atleti.

Al nastro di partenza per la mezza maratona oltre tremila runner, con una netta preponderanza di atleti kenioti tra i top runner. Tra i gruppi più numerosi le rappresentanze della Nave, delle Panche e del Gruppo Sportivo Maiano; da segnalare che c’è anche chi ha corso con la maglia numero 13 di Davide Astori per ricordare il capitano della Fiorentina recentemente scomparso.

La vincitrice Ivyne Lagat

Erano 70 le coppie in gara per la mezzaperuno, dove gli atleti hanno corso una frazione per uno. Nonostante un accenno di pioggia non è mancato l’entusiasmo dei partecipanti alla non competitiva di 8 km e alla walking di 5 km con la campionessa mondiale di marcia Milena Megli.

Alla passeggiata hanno partecipato una delegazione di Special Olympics, programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva, e una rappresentanza della cooperativa sociale il Girasole insieme a tre accompagnatori. Una partecipazione nel segno dello Sportpertutti visto che la manifestazione celebra quest’anno i 70 anni di UISP.

Bimbi come sempre protagonisti alla Tommasino Run dove i più piccoli hanno corso con i genitori e addirittura accompagnati da alcune maestre. Da ricordare che sabato 14 aprile, alla vigilia della gara, un centinaio di persone ha partecipato alla manifestazione “A spasso con Dante”, passeggiata nei luoghi cari al sommo poeta guidata dal presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

Le classifiche

CLASSIFICA UOMINI

1 Paul Tiongik, G.P: Parco Alpi Apuane, 1:04:37 Ken

2 Jonathan Kosgei Kanda, Atl. Castello, 1:04:37 Ken

3 Jilali Jamali, G.P. Parco Alpi Apuane, 1:12:02, Mar

4 Christian Taras, Atl. Castello, 1:12:10, Ita

5 Andi Dibra, G.S.Il Fiorino, 1:12:29, Alb

CLASSIFICA DONNE

1 Ivyne Jeruto Lagat, #Iloverun Athletic Terni 1:16:41 Ken

2 Hod Mohamed Mohanud G. S. Il Fiorino 1:23:28 Ita

3 Daniela Romanelli Subbiano Marathon 1:26:15 Ita

4 Monika Tomaszun Atl. Sinalunga 1:27:33 Ita

5 Laura Chiaramonti Asd. Luivan Settignano 1:27:50 Ita

La partenza della Half Marathon